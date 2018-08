Audi A6 (Avant) en A7 voordeliger dankzij viercilinder

Leuk en aardig, die zeer krachtige 45 TDI en 50 TDI, maar ze gaan wel gepaard met stevige prijskaartjes . Slechts enkele optionele accessoires erbij en zowel de nieuwe A6 als A7 schieten door de 80 mille. Dat is geld dat zelfs voor de meeste Audi-rijders iets te veel van het goede is. En daarom is er voortaan ook de 40 TDI, een tweeliter viercilinder-diesel.De 40 TDI mag dan twee cilinders minder tellen dan het aanvankelijke palet, ermee behelpen is het zeer zeker niet. De 2.0 liter diesel levert namelijk met 204 pk niet eens zoveel minder vermogen dan de 231 pk sterke 45 TDI met zescilinder. Het koppel reikt tot 400 Nm en al met al is het hiermee in 8,1 seconden naar de honderd sprinten. Althans, met de A6 Limousine. Met de Avant duurt deze spurt twee tiende langer.Ook de A7 Sportback 40 TDI noteert 8,3 seconden op de acceleratie naar 100 km/h. De topsnelheid van het trio bedraagt in alle gevallen net geen 250 km/h. De welbekende 'Duitse' begrenzer is hierdoor overbodig.Dan nu de prijzen. De Audi A6 40 TDI Limousine is te bestellen vanaf € 61.245,-. De A6 Avant kost zo'n 3.500 euro meer en de A7 Sportback met 40 TDI wisselt van eigenaar tegen € 72.265,-. Let wel, om deze prijzen te kunnen hanteren vervalt quattro-vierwielaandrijving. Een S tronic-automaat is wel standaard.