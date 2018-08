Skoda Kodiaq RS staat er klaar voor

Insiders hadden het al voorspeld : Skoda zou haar oog hebben laten vallen op een diesel in plaats van een benzine, het type brandstof dat veel gebruikelijker is voor een sportief topmodel. Meteen werd ook al een gokje gewaagd om welke motor het zou gaan, te weten de beresterke 2.0 liter TDI met dubbele turbo's. Een blok dat reeds verkrijgbaar is in de Volkswagen Passat en Arteon en daarin 240 pk levert. En ja hoor, nu bevestigen de Tsjechen alvast deze krachtbron ook het kloppende hart vormt van de Kodiaq RS. Het koppel rijkt tot 500 Nm en vierwielaandrijving is standaard.Wist je trouwens dat de letters 'RS' staan voor Rally Sport? Naar eigen zeggen is het merk daarin, of in elk geval de motorsport, al 117 jaar actief. Een beste tijd. Maar een sportieve SUV had het nog nooit eerder in haar modellengamma. Skoda grijpt deze gelegenheid zodoende meteen aan om een vernieuwd RS-logo te introduceren, waarbij het groene 'V' is vervangen voor een rode.