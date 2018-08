Aston Martin kan verleiding herbouw Bond's DB5 niet weerstaan

De Aston Martin DB5 die debuteerde in Goldfinger (en daarna nog verscheen in Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale, Skyfall en Spectre) is één van de meest iconische filmauto's aller tijden. Er een exemplaar van de op de kop tikken is, in tegenstelling tot dit exemplaar , onbetaalbaar. En daar komt niet meteen verandering. Maar Aston Martin gaat er toch nog een aantal bijmaken. Continuations, heet dat tegenwoordig. Bij Jaguar gaan soortgelijke reïncarnaties als zoete broodjes, dus waarom ook niet van fameuze Astons?Eén groot verschil met bijvoorbeeld de Jaguar Lightweight E-Type : met de DB5 James Bond Edition mag je niet op de openbare weg op. De auto wordt immers precies zo gebouwd als de DS5 van destijds en loopt daardoor achter de feiten aan qua moderne veiligheidseisen waaraan auto's tegenwoordig moeten voldoen.Ervan genieten kan dus enkel door ernaar te kijken. Hinderen lijkt dat niet te doen. Eerder pakte het merk ook al de productie van de DB4 op – die alleen op het circuit uitgelaten mag worden – en ze waren evengoed meteen uitverkocht.De prijs? Drie miljoen. Zoveel denkt Aston Martin voor elk van de nieuw te bouwen DB5's te kunnen krijgen. Exclusief belastingen. Hemeltjelief, dan moet je wel een enorm groot James Bond-fan zijn! Maar Aston Martin doet hiervoor ook iets terug, zoals het monteren van een draaiende kentekenplaathouder en nog enkele andere 007-gadgets. Maar of daar ook een schietstoel tussen zit…?Over de technische specificaties van de 'Continuation' zegt Aston Martin niets. Maar de originele DB5 had in elk geval een 4.0 liter zes-in-lijn die 282 pk en 379 Nm opwekte. Goed voor een sprint in minder dan 7,5 seconden en een top van 238 km/h.Aston wil de eerste exemplaren leveren vanaf 2020. 25 auto's zijn bestemd voor klanten. Aston Martin en EON Production houden zelf één exemplaar en een 28ste auto zal geveild worden voor het goede doel.