Wat weet jij eigenlijk over de meest verkochte occasion, de Volkswagen Golf?

Nou vooruit, nog een laatste weetje dan. Nee, niet over de GTI W12-650. Want die über-Golf is iedereen wel bekend. Het blijft een gaaf ding. Maar wist je dat dat 650 pk sterke monster simultaan aan de allereerste Golf werd gebouwd? Nu gaan je wenkbrauwen allicht fronzen. We nemen het je niet kwalijk. Volkswagen heeft het namelijk nooit aan de grote klok gehangen dat de productie van de Golf 1 niet in 1983 stopte, maar in 2009. Pas in dat jaar draaiden de lopende banden – in Zuid-Afrika – niet langer voor de Golf.