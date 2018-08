Renault's eerste SUV-coupé gaat Arkana heten

Anderhalve maand geleden dook er een opvallend prototype op voor de cameralens van onze spionagefotograaf. Dat het om een Renault ging was 99% zeker. Maar de vormgeving, een kruising tussen een SUV en een coupé, liet zich nog niet eerder lijmen met het Franse merk.Nu blijkt dat de twee wel degelijk bij elkaar horen, want Arkana is afgeleid van het Latijnse 'arcanum', een woord dat volgens Renault eeuwenlang werd gebruikt om bijzondere gebeurtenissen of verschijnselen aan te duiden. Je begrijpt al wel: de Fransen verwijzen hiermee naar het onorthodoxe design van haar aanstaande crossover.Gezien de ongebruikelijke debuutlocatie geeft Renault aan dat de Russen als eerste het nieuwe model op de markt mogen verwelkomen. Dat zal in de loop van 2019 zijn. De rest van de wereld volgt daarna, waaronder naar verluidt ook ons kikkerlandje.