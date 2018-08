Automobiele paradijsvogels, wie durft?!

Een Pagani is sowieso bling-bling. Zelfs in eentonig zwart of grijs. Horacio, de oprichter en CEO van dit exotische merk, is namelijk nogal een perfectionist. Op het extreme af. En dat leidt tot een bijna ziekelijke drang naar detail in z’n automobielen. Pagani zoekt hierin maar wat graag de grenzen op, maar gaat zelden tot nooit over de scheef. Dat laat het Italiaanse merk liever aan z’n clientèle over. De excentrieke Fiat-erfgenaam, Lapo Elkann, is er daar één van. Hij stelde deze Huayra Lampo samen. Vrij vertaald: bliksems!