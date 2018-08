Stoere Ford Ranger Raptor toch naar Nederland 21 augustus 2018

Pick-ups zijn tof. En een persoonlijke favoriet is toch wel de Ford F-150 Raptor. Wat een beest is dat! 'Totale anarchie op vier wielen' schreven we in onze test met deze 4x4-bruut. Inmiddels rijden ervan een stuk of 15 rond in Nederland. Hulde, want de kostprijs is niet mals met 80 mille. Vanaf medio 2019 levert Ford Nederland echter ook de Ranger Raptor. Die beschikt over de vulgaire looks van de echte Raptor, maar is onderhuids een stuk vriendelijker.



Biturbo

Tjonge jonge, wat hebben we genoten in november vorig jaar. De echte Raptor laat zich voorttrekken door 450 paarden, maar geven het gevoel met twee keer zoveel te zijn. Het brandstofverbruik doet dat evenwel ook. Eén op 5 is eerder regel dan uitzondering. Minder leuk als je als ondernemer aan het einde van iedere maand nog iets wilt overhouden. De Ranger Raptor lijkt zodoende het ideale compromis te zijn voor wie toch een stoere pick-up wil rijden.

Onderhuids gaat geen dorstige V6-Supercharged schuil, maar een viercilinder-diesel. Het blok levert 213 pk en een rijkelijk koppel van 500 Nm dankzij twee turbo's. Een 10-traps automaat is standaard.



Raptor-genen

Behalve de motor delen de Ranger Raptor en de F-150 Raptor heel wat componenten met elkaar. Zo komt de ophanging van de nieuwe Ranger-topper ook van Fox Racing Performance en is deze speciaal ontwikkeld en afgesteld voor het overdreven zware omstandigheden. 'Ook met de Ranger Raptor zou je gerust een woestijnrally mee kunnen rijden', aldus Ford.



Daarnaast bestaat het remsysteem uit potige remklauwen met dubbele zuigers; 332 mm bij 32 mm geventileerde schijven op de vooras en 332 mm bij 24 mm geventileerde schijven achter. Ook de brede, 17 inch grote BF Goodrich-terreinbanden zijn speciaal ontwikkeld voor de Ranger Raptor.



De pick-up heeft bovendien een zeer sterke bodembescherming. De carter wordt bedekt met een 2,3 mm dikke stalen plaat, naast de standaard aanwezige beschermdelen van de reguliere Ranger voor motor en transmissie.

Dat is goed om te weten, want de Ranger Raptor beschikt over dezelfde Baja-rijmodus als de F-150 Raptor. Kortom, de Ranger Raptor is door de bank genomen eigenlijk een F-150 Raptor voorzien van een (zuinigere) dieselmotor is. De prijs volgt nog.

