Singer-alternatief: Paul Stephens Porsche 911 Le Mans Classic

Pure perfectie, een Porsche 911 van Singer Vehicle. Maar zo'n 964-restomod uit Californië is ook schreeuwend duur en het is daarnaast maar afwachten of je als koper nog bij leven en welzijn bent wanneer de uiteindelijke overhandiging plaatsvindt. De levertijd van een Singer is opgelopen naar een eeuwigheid namelijk. De 911 Le Mans Classic Clubsport van de Britse Porsche-specialist Paul Stephens is dan zo'n verkeerd alternatief nog niet.

Toegegeven, 250.000 pond, omgerekend een kleine 280.000 euro, is eveneens geen zakgeld. Maar toch zeker de helft minder dan de gemiddelde Singer. En de liefde voor oudere Elfers is er niet minder om, evenals het oog voor detail.Het grote verschil zit 'm in de trouwheid aan het origineel. De restomods van Paul Stephens, door ingewijden beschouwt als een Porsche-goeroe, tornen zo min mogelijk aan het origineel van weleer. Singer wil wat dat betreft nog weleens een oogje dichtknijpen. Meestal in opdracht van de klant weliswaar.Bij de Porsche 911 Le Mans Classic Clubsport van Paul Stephens is het wat je je ziet, is wat je krijgt. En dat is een schitterend gerestaureerde 964, voorzien van prachtige historisch verantwoorde details. Overwegend parelwit aan de buitenzijde en een mix van groen en zwart vanbinnen, de huiskleuren van Le Mans Classic, een populair event rond 's werelds beroemde race dat dit jaar voor de 9de keer plaats zal vinden op - hoe kan het anders - het circuit van La Sarthe. Slechts 10 exemplaren zullen er worden gebouwd. Stuk voor stuk met de hand. Exclusiviteit gegarandeerd dus.Er zijn twee versies verkrijgbaar: Touring of Lightweight. Beide zullen uitgerust worden van een tot in de puntjes gereviseerde 3.4 liter zescilinder-boxer. Luchtgekoeld uiteraard. Een Getrag G50-versnellingsbak fungeert als doorgeefluik van de 300 pk richting de achterwielen. Een gelimiteerd sperdifferentieel bevindt zich tussen die laatste. Geen overbodig luxe, want de 911 Le Mans Classic Clubsport tikt nog geen 1.000 kilogram aan. De Lichtweight-uitvoering althans, met dank aan carrosseriepanelen van een licht composiet en aluminium. De Touring legt 1.070 kilogram op de weegschaal, nog altijd vederlicht. De spurt naar 100 km/h is dan ook al in 4,5 seconden gepiept. Als topsnelheid geeft Stephens 232 km/h op.Hebben? Paul Stephens benadrukt dat een bestelling en aanbetaling van 50% voor september voltooid moeten zijn. Alleen dan krijg je je 911 Le Mans Classic Clubsport overhandigt tijdens de 2020-editie van Le Mans Classic. Bij nader inzien ook nog een beste levertijd, trouwens. Tja, geduld is nu eenmaal een schone zaak.