Het bijzondere verhaal van een zoon die 722 km/h reed in een 50-jaar oude Challenger 2

Oud, maar nog zeker niet afgedaan. Dat bewees Danny Tompson op de zoutvlaktes van Bonneville. Eigenlijk had zijn vader Mickey dat maar wat graag willen doen, maar hij (en zijn vrouw) kwamen in 1988 om het leven bij een huurmoord in opdracht van een boze zakenpartner.Tompson Sr. wilde niets liever dan het landsnelheidsrecord op de zoutvlakte van Bonneville op naam te zetten. In 1960 al, destijds met de zo gedoopte Challenger 1. De eerste run ging voortreffelijk. Maar een record tijdens dit soort races is pas een record wanneer de gemiddelde snelheid na twee runs (heen en terug) de hoogste ooit gemeten is. En daar ging het mis. De Challenger 1 had er geen zin meer in.In 1968 keerde Tompson Sr. terug naar de toen nog gortdroge vlakte in Utah. Met de verbeterde Challenger 2. De droom bleef echter omdat het vlak na aankomst begon te regenen en daarmee de kansen op een record überhaupt werden verkeken.Driemaal scheepsrecht? Mickey was zeker van plan nogmaals een poging te doen, samen met zijn zoon Danny. Maar ook dat moment werd niet gegund door de eerdergenoemde gebeurtenis eind jaren tachtig. Ondertussen werd de laag stof op de Challenger 2 dikker en dikker.Tot enkele jaren geleden. Zoon Danny stofte de Challenger 2 af, voorzag de blauwe raket op wielen van enkele tweaks, zoals een HEMI-V8 in plaats van een achtcilinder van Ford, en blies daarmee de droom van z'n vader nieuw leven in. De Challenger 2 wist hierdoor een vermogen van 2.500 pk op te wekken en om het zekere voor het onzekere te nemen monteerde Danny tevens moderne remmen. Voor de rest liet hij de Challenger zoals zijn vader hem gebouwd had.Hij bleek genoeg. Tijdens de eerste run joeg Danny de Challenger 2 naar een snelheid van 718,7 km/h. Er was goede hoop voor de vereiste terugweg (want die gaat altijd sneller, nietwaar) en ook de Challenger had er nog zin in. En ja hoor, de tweede run ging zelfs met een vaart van 725,6 km/h. Daarmee werd een gemiddelde van 722 km/h geklokt, ruimschoots beter dan het oude record van 706 km/h in de klasse van 'fastest piston powered car'.Danny over zijn totale run: 'It got a little squirrelly. I was almost lock-to-lock at around 430mph, which was quite an experience.' Iets dat wordt bevestigd via de onboard-video die Danny maakte.