BMW: 'Nieuwe 3-serie wordt weer een echte rijdersauto'

De nieuwe Z4 zal onthuld worden op het Concours d'Elegance Pebble Beach. Dat vrij besloten event in het Californische Monterey vindt in het weekend van 25 augustus plaats. De nieuwe 3-serie laat nog enkele maanden langer op zich wachten, maar bereid je alvast voor op een (nog) sportievere sedan, aldus de Duitsers.BMW zet momenteel de puntjes op de i op de Nürburgring, waar ook deze foto's zijn geschoten. Het merk wil hiermee extra benadrukken dat de nieuwe 3-serie weer een echte rijdersauto zal zijn. Hoe dan? Wel, dankzij een naar eigen zeggen ingrijpend vernieuwde wielophanging, een andere afstemming van de schokdempers en de stuurinrichting, alsmede de remmen. Bovendien bedraagt de balans tussen voor en achter een perfecte 50/50. Rijdynamiek en tegelijk comfort zijn hierdoor sterk verbeterd, belooft BMW.De dempers in het bijzonder verdienen een aparte alinea. Voor het eerst voorziet BMW een model namelijk van zogenoemde 'lift-related' dempers. Dat zijn schokdempers 'die continu en progressief functioneren in samenhang met de mate van compressie van de vering. Daardoor worden vibraties die optreden als de dempers oneffenheden in de weg opvangen en in dynamisch genomen bochten bijzonder soepel en precies geneutraliseerd'.De 'lift-related' dempers komen trouwens standaard op elke 3-serie Sedan. Met een specifieke instelling zijn ze onderdeel van het 10 millimeter verlaagde M-sportonderstel. De demping van het M-sportonderstel is daarnaast zo'n 20% stugger dan die van de standaard wielophanging. 'Dat betekent dat het verschil met de standaard wielophanging veel sterker voelbaar is dan voorheen', zegt Peter Langen, verantwoordelijke voor de aandrijflijnen bij BMW. 'We hebben ook het M-sportonderstel veel sportiever gemaakt, met stijvere lagers en stabilisatoren, stuggere vering en extra verstevigingen in de carrosserie. Het systeem reageert daarnaast met veel grotere precisie op kleine stuurbewegingen zonder dat de besturing nerveus wordt in de rechtuitpositie.'Een hypermodern platform, waar ook de 5- en 7-serie op staan, draagt bij aan de verbeteringen, waaronder ook een iets lager zwaartepunt, maar bovenal een leeggewicht dat 55 kilogram lager ligt. Verder is de stijfheid van de carrosseriestructuur en de bevestiging van de wielophanging 'beduidend verbeterd', aldus BMW. Deze twee elementen dragen sterk bij aan de besturing en de rijgeluiden.Tot slot maakt BMW alvast melding van een sterke viercilinder voor de nieuwe 3-serie. Specificaties houdt het nog even onder de pet, maar het zou gaan om de krachtigste 4-pitter die het merk ooit in een model heeft gelepeld. Even bladeren door de huidige motoriseringen levert een verwacht vermogen op van +258 pk op, want die afgifte is momenteel het hoogste voor een BMW-viercilinder. Die van de 630i Gran Turismo.