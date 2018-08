Vredestein gaat voor originaliteit met speciale youngtimers-banden

Auto's van toen worden nog eens heel groot. Maar nu al wordt originaliteit tot in de kleinste puntjes des te meer gewaardeerd, meent Vredestein. De bandenfabrikant introduceert daarom speciale retrobanden voor youngtimers.

Apollo Vredestein is een relatief kleine bandenfabrikant met haar Europees hoofdkwartier in Amsterdam, maar fabriek in het Twentse Enschede. Jaarlijks worden daar zo'n 6 miljoen banden geproduceerd. Rubber dat zich al sterker toespitst op de klantvraag en niet langer op de grote massa, de zogenoemde vervangingsmarkt. Dat laatste laat Vredestein voortaan liever over aan andere bekende spelers in de bandenhandel.



Het oog wil ook wat

Deze nieuwe marktfocus van Vredestein heeft reeds geleid tot het ontwikkelen en produceren van banden speciaal voor de luxe- en nichesegmenten, zoals dat van topklasse SUV's en prestatiegedreven sportauto's. Maar ook de agrarische sector en de truckbranche. Oftewel, banden waar specifieke vraag naar is.



De nu gepresenteerde banden voor youngtimers behoren daar ook toe. Want, zo zegt Jochen Mass, de oud Formule 1-coureur die bijdroeg aan de ontwikkeling van het retrorubber: 'Auto's uit de jaren zeventig, tachtig en negentig worden steeds meer gewaardeerd. Ze staan op het punt klassiekers te worden. Echter jammer genoeg zijn bandenfabrikanten al gestopt met het produceren van de originele banden. Een eigenaar wordt daardoor gedwongen om modernere banden onder hun youngtimer te monteren. Het resultaat is dat er soms combinaties ontstaan die vanuit een designoogpunt niet echt smaakvol zijn. Met de retrobanden van Vredestein blijft de magie van een youngtimer wel behouden.'



Ur Quattro

Volgens Vredestein beschikken de youngtimerbanden over een loopvlak en wangontwerp passend bij de tijdsgeest van de auto. Maar zonder daarbij de laatste productiemethodes en strengste kwaliteitseisen uit het oog te verliezen.



Interesse? De retrobanden gaan gebukt onder de noemer Vredestein Sprint+. In september 2018 verschijnt de allereerste band, komt in de uitgestorven maat 215/50R15 en hoort in principe onder de legendarische Audi Ur Quattro. Maar andere youngtimers uit die periode rollen er ook stijlvol op. Of wacht anders tot na de eerste helft van 2019. Dan verwacht Vredestein ongeveer tien bandenmaten voor youngtimers aan te kunnen aanbieden.