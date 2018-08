Fernando Alonso hangt F1-helm aan de wilgen

Fernando Alonso stopt als coureur in de Formule 1. Dit seizoen maakt hij nog af en daarna wachten hem 'andere spannende uitdagingen'. Dikke kans dat de Spanjaard hiermee duidt op het najagen van de zogeheten Triple Crown.

Zeventien jaren is Alonso inmiddels actief in de Formule 1. Twintig was hij toen hij z'n eerste Grand Prix reed. Destijds bij Minardi, het huidige Toro Rosso. Daarna volgde een gouden periode bij Renault, waar hij tweemaal wereldkampioen werd. In 2005 en 2006 was dat. In 2007 vertrok Alonso naar McLaren. Voor een jaar slechts, om daarna terug te keren naar het team dat hem F1-geschiedenis liet schrijven. Ferrari was aan de beurt van 2010 tot 2014, en sinds 2015 rijdt de Spanjaard weer voor McLaren. Daar zal hij ook zijn lange, indrukwekkende F1-carrière afsluiten.



Eeuwige tweede

Alonso won in totaal 32 Grands Prix, stond 97 keer op het podium en behaalde 22 keer pole positions. Een fantastisch palmares. Echter ondanks twee wereldtitels zal hij waarschijnlijk nog enige tijd 'de eeuwige tweede' worden genoemd door F1-fans. Liefst drie keer greep hij net naast het hoogste ereschavot, te weten in 2010, 2012 en 2013. Telkens met Ferrari.



Triple Crown

Of Alonso wakker ligt van deze koosnaam? Misschien, misschien niet. De 37-jarige Alonso is namelijk in de race voor een raceprestatie die tot dusver slechts één persoon is gelukt: het behalen van de Triple Crown. Die glimmende kroon staat voor het winnen van de GP van Monaco, de 24 Uren van Le Mans én de Indy 500.



De eerste race van het benodigde trio werd in 2006 (en 2007) al op naam gezet, de tweede afgelopen juni en dus resteert enkel nog een winst van de Indianapolis 500. Vorig jaar was hij al eens dichtbij, maar moest later in de race opgeven wegens technische problemen aan z'n Indycar. Maar wijlen Graham Hill is gewaarschuwd.