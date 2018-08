1ste eigenaar is Porsche 911 GT2 RS alweer beu

Miami Blue. Dat is de naam van de uiterst kekke kleur op deze Porsche 911 GT2 RS . Een exemplaar zonder het populaire Weissach Package, overigens. Je weet wel, het peperdure optiepakket dat vereist is om ruim onder de 7 minuten rond de Nürburgring te vlammen. Was dat aangevinkt dan had deze GT2 RS circa 30 kilogram minder mee hoeven zeulen en was 'ie voorzien van diverse 'must have'-goodies uit koolstofvezel, titanium of magnesium. De wielen bijvoorbeeld, maar ook het dak. Maar goed, dat zit er dus niet op. En toch vraagt de huidige eigenaar aanzienlijk meer dan de oorspronkelijke vraagprijs.375.000 euro wordt er gevraagd. En dat bedraagt de netto exportprijs. Import de über-Elfer naar een land met een nogal hebberige overheid, de onze bijvoorbeeld, en je schiet zonder pardon richting de 4,5 ton. Waarschijnlijk ga je er zelfs overheen (want enkele opties zullen er geheid aanwezig zijn af-fabriek). Ter vergelijk: op de Franse website van Porsche wordt een nieuwe 911 GT2 RS nog altijd aangeboden voor 289.175 euro. In Nederland bedraagt de vanafprijs 354.500 euro. Deze meneer (of mevrouw) de eigenaar durft dus wel.Dat lef komt allemaal voort uit het fenomeen dat vraag versus aanbod heet. En hoewel de bemiddelaar in deze zaak, James Edition , meer dan één zo goed als nieuwe GT2 in de aanbieding heeft, zijn er kennelijk genoeg (rijke) lui die liever gisteren dan vandaag willen rijden en daartoe bereid zijn een fiks bedrag extra te betalen.Een marktbeweging die overigens een doorn in het oog is van Porsche zelf, hoe gevleid het zich ook voelt. De 911 R zou dé druppel zijn geweest bij de Zuffenhausers. Al heeft het nadien nooit orde op zaken gesteld. Iets dat Ford wel heeft gedaan en blijft doen als je boel denkt te kunnen besodemieteren