Volkswagen komt niet opdagen voor eigen recordpoging

Wanneer Volkswagen iets in z'n hoofd heeft zitten, zit het niet in de tenen. Kijk maar naar het begin van de zomer. Het merk wilde op de Pikes Peak Hill Climb een nieuw record vestigen. Zo gezegd, zo gedaan. De vol-elektrische R Pikes Peak liet geen spaan heel van het vorige record, gevestigd door Sébastien Loeb met een Peugeot. Vervolgens was de heuvel van Goodwood aan de beurt. Ook daar ging Volkswagen er vandoor met de snelste tijd ( al liep dat bijna in de soep ).Op de Bonneville Speed Week, hét evenement op de zoutvlakten in het noordwesten van de Amerikaanse staat Utah waar eigenlijk alleen de topsnelheid telt, wilde Volkswagen nog eens uitpakken. Met een Jetta uitgerust met een +500 pk sterke GTI-motor zou het Duitse merk een gooi doen naar het snelheidsrecord in die vermogensklasse. Daarvoor moet de Jetta sneller gaan dan 336 km/h.Die Bonneville Speed Week is inmiddels achter de rug. En Volkswagen, is het ze gelukt opnieuw een snelheidsrecord neer te zetten? Nee. Simpelweg omdat het merk niet was komen opdagen.Achteraf kreeg de Amerikaanse media van Volkswagen losgepeuterd dat haar Bonneville-racer een transmissieprobleem had. De speciale Jetta had klaar voor de start kunnen zijn, maar dan moesten er teveel overuren gemaakt worden. Veel te vermoeiend, zo werd gesteld, en daarom wordt de recordpoging opgeschoven naar een evenement in september: de Bonneville World of Speed. Dat is kleiner en trekt minder aandacht, maar de Volkswagen-medewerkers zullen op z'n minst goed uitgerust zijn.