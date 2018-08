Studie: Ferrari pakt riant jaarsalaris op elke verkochte auto

Velen weten dat Ferrari behoorlijk wat centen overhoudt op iedere verkochte 488, 812 en Portofino. Maar zoveel?!

De marges op nieuwe auto's volledig uitgeknepen? Niet als je Ferrari heet. Een Duitse econoom uit Duisburg heeft namelijk becijferd dat het Italiaanse merk in de eerste zes maanden van dit jaar maar liefst 80.000 dollar pakte op elke auto die het verkocht. Omgerekend is dat 69.000 euro. Gemiddeld! Dat betekent de ene keer wat minder, maar de andere keer zowaar nog meer. Dat laatste zal geheid het geval zijn op de in opdracht gebouwde Ferrari's door de Special Projects-afdeling, het maatwerkatelier van het merk.



En de rest?

Ferrari blijkt weliswaar echt een buitencategorie te zijn wat winst per auto betreft. Ook Porsche doet het niet onaardig, maar volgt met 17.000 op grote afstand. En de rest? Die moet welhaast schrapen volgens het onderzoek. Zeker in vergelijk met de enorme kapitaalrisico's die deze mainstream autofabrikanten moeten nemen voordat ze überhaupt kunnen gaan handelen.



Zo pakken BMW, Mercedes en Audi elk gemiddeld zo'n 3.000 euro per auto. Volvo kan hierin aardig meekomen, maar Maserati mag kennelijk al in de handen knijpen met gemiddeld 5.000 per verkochte Ghibli, Quattroporte of Levante. Op een verkoopprijs van veelal een dikke ton per order. En Tesla? Dat verliest circa 11.000 op iedere auto die het verkoopt. Ook Bentley ziet klanten als het ware liever gaan dan komen. Na elke bestelling moeten de Britten 17.000 euro zien weg te slikken. Jemig! In dat licht bezien is de winst per auto bij Jaguar Land Rover zo verkeert nog niet met slechts 800 euro.