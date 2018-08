Zo vierde Ford de 10.000.000ste Mustang

In de Flat Rock Assembly Plant liep de 10 miljoenste Ford Mustang van de band. Een relatief eenvoudig exemplaar in het wit. Want zo rolde ook het eerste exemplaar uit de fabriek. Het feest dat ter gelegenheid van de mijlpijl werd gevierd was echter maar wat groots.

Tien miljoen. Van een sportauto. Dat is niet zomaar een dingetje. Dat is ongekend. De meeste gewone personenauto's halen dat aantal niet eens. Nogal wiedes dat Ford groots uitpakte toen de 10.000.000ste Mustang van de band liep. Hoe relatief bescheiden dat exemplaar ook oogt. Geen machtige Shelby-uitvoering. Zelfs geen speciale stripings of feestelijke kleurstelling. Nee, gewoon een witte. Maar wel een GT, voorzien van de beresterke 5.0 liter V8. En een Convertible natuurlijk. Dat was het allereerste exemplaar met VIN 001 immers ook.Meer dan 60 Ford Mustang-bezitters van alle modeljaren kwamen een eerbetoon brengen aan de 10 miljoenste Mustang door het totale productieaantal met hun eigen auto's uit te schrijven. Op hetzelfde moment kwam er een clubje P-51 Mustangs overvliegen, de fameuze jachtvlieger waaraan de auto-icoon zijn naam te danken heeft. Dit leverde gave foto's op, zoals hieronder valt te zien.De afgelopen drie jaar is de Ford Mustang 's werelds bestverkochte sportwagen. Puur op Amerikaanse bodem staat die fraaie bokaal al een halve eeuw op de kast. Ook in Europa is de Mustang inmiddels niet aan te slepen. Sinds de officiële invoering enkele jaren geleden gingen er al 38.000 naar een eigenaar woonachtig op ons continent.