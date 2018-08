De prijzen van de nieuwe BMW 8-serie Coupé zijn hier!

Gut, wat was de aanloop lang. Tergend. Maar binnenkort is de BMW 8-serie dan eindelijk bij de dealer te bewonderen. Nou ja binnenkort, het duurt nog enkele maanden. Vanaf 24 november is het zover. Bestellen kan gelukkig al wel. Tenminste, mits je het geld ervoor over hebt en hebt liggen. De nieuwe 8-serie Coupé is namelijk allesbehalve het koopje van de week. Zoals viel te verwachten.Vanaf de marktlancering stelt BMW, zoals je al wist , slechts twee motoren beschikbaar: de M850i xDrive met V8-benzine en de 840d, voorzien van een zescilinder-diesel. Respectievelijk weten de krachtbronnen 530 en 320 pk te mobiliseren, en daarmee zijn meer dan vlotte prestaties gegarandeerd. Een 8-traps automaat van ZF zorgt voor de overbrenging naar alle vier de wielen.En dan nu de prijzen. Die bedraagt € 124.400,- voor de diesel en maar liefst € 169.447,- voor de benzineversie. Dat is eventjes schrikken, niet? Hadden wij ook. Want dit is zomaar eventjes tussen de 17 en 33 mille(!) duurder dan de uitgezwaaide 6-serie Coupé met vergelijkbare motoriseringen. Ter vergelijk: de allesovertreffende M6 Coupé had je op het laatst voor € 179.794,-. Dat belooft dus nog wat voor de beestachtige M8