Gefacelifte Skoda Fabia vanaf net geen 15 mille

Wie straks de Skoda-dealer bezoekt voor het bewonderen van de vernieuwde Fabia doet er wellicht goed aan eventjes een verkoper aan z'n colbert te trekken. De veranderingen moeten namelijk met een loep gezocht worden en het zou toch wat zijn dat je met de verkeerde Fabia naar huis gaat.Aan de prijs zie je het verschil namelijk ook al niet, maar dat is juist goed. Met een vanafprijs van € 14.990,- vragen de Tsjechen slechts een beetje meer voor de gedane inspanningen. Het uitgezwaaide model, mits nog op voorraad, kostte immers € 14.550,-.Om de marktlancering een duwtje in de rug te geven, heeft Skoda enkele actiepakketten voor de snelle beslisser samengesteld. Het Active Launch-pakket onder andere. Dat is verkrijgbaar op het instapmodel Active en bevat airconditioning, cruise control, Radio Swing met 6,5 inch touchscreen, SD-card en USB-aansluiting voor externe media, Apple Connectivity en Bluetooth telefoonvoorbereiding. De meerprijs bedraagt 990 euro, maar bestel je deze zaken los of in een later stadium dan ben je tegen de 500 euro meer kwijt.Een ander actiemodel is de Fabia Clever. Deze uitvoering is gebaseerd op het Ambition uitrustingsniveau en beschikt als extra's over climatronic, 15 inch lichtmetalen velgen, navigatiesysteem Amundsen met 6,5 inchtouchscreen en data West-Europa inclusief 1 jaar Infotainment Online, parkeersensoren achter, lichtsensor en een speciale bekleding en interieurlijst.Tot slot is er nog de Clever+. Die biedt ook een grootlichtsensor en stoelverwarming of het sportieve Clever Design Pack, bestaande uit spiegelkappen, het dak en 16 inch lichtmetaal in het zwart en donker getinte ruiten.Prijzen van de Clever-uitvoering beginnen bij € 18.520,-. Wil je de Combi, dan vergt dit een extra investering van 900 euro. Dat geldt overigens bij alle motoriseringen en uitrustingniveaus.