Volkswagen aast nu ook op Bonneville-record

Kennelijk geeft de grootste zijn niet langer genoeg voldoening bij Volkswagen. Het merk wil voortaan ook de snelste zijn. In elk geval op prestigieuze locaties dan wel events, zoals Pikes Peak, Goodwood en tal van legendarische circuits (al wordt die eer feitelijk gegund aan zustermerk Porsche ). Een snelheidsrecord op de zoutvlaktes van Bonneville is de volgende illustere locatie die Volkswagen aan haar palmares wil toevoegen. En deze Jetta, wat daar nog van over is althans, moet die klus klaren.De speciaal geprepareerde Jetta levert een vermogen van meer dan 500 pk. Naar huidige begrippen niet wereldschokkend. Ook de beoogde snelheid van 335 km/h is dat niet. Een beetje supercar haalt dit immers op z'n sloffen. Wat wel hoogst indrukwekkend is, is dat Volkswagen dit vermogen uit een viercilinder wist te trekken. Ja, je leest het goed: het blok van de Bonneville-Jetta is van origine gelijk aan dat van de Golf GTI en R. Het slagvolume wordt helaas niet gemeld, maar als dat 2.0 liter is gebleven betekent dit een specifiek vermogen van liefst 250 per liter. Dat is ongekend hoog. Record-waardig zelfs.Als de recordpoging, die tussen 11 en 17 augustus staat gepland, slaagt is deze Jetta de snelste (bijna) productie-Volkswagen ooit. Die titel is nu in handen van een 543 pk sterke Beetle LSR, die op de zoutvlakten van Bonneville een snelheid van 330,11 km/h klokte.