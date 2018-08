Prijzen voor Mercedes-AMG GT 4-deurs Coupé

De Panamera van zijn troon stoten doe je niet zomaar. Daarvoor moet je als uitdager van zeer goede huize komen. Mercedes-AMG is weliswaar zo'n huis, maar dat wil niet meteen zeggen dat Porsche zich acuut zorgen hoeft te maken. Voor het overnemen van de scepter in dit nichesegment is meer nodig. Zelfs een enigszins concurrerend prijskaartje. En daarmee valt de AMG GT 4-deurs Coupé door de mand.Autokopers die shoppen in de snoepwinkel waar Panamera's en AMG's in de schappen liggen kijken niet op een euro meer of minder. Maar een dikke ton is toch wel andere koek. De AMG GT 4-deurs Coupé is er namelijk pas vanaf € 212.533,- en zelfs € 226.301,- voor de sterkste versie. De Panamera staat in de boeken vanaf net geen 110 mille.Vanwaar dit enorme prijsverschil? Wel, Mercedes-AMG levert haar luxe 4-deurs coupé enkel met extreem krachtige V8-motoren, goed voor 585 of 639 pk. Tot zoveel vermogen schopt welke Panamera dan ook het niet eens. 550 pk is het maximum. Voor de Turbo-uitvoeringen. En die kosten tussen de € 194.560,- en € 210.230,-. Ook nog altijd een best verschil.Toegegeven, wanneer appels met appels vergeleken worden gaat de strijd al een stuk gelijkwaardiger op. Maar hoeveel Panamera-rijders kiezen nu daadwerkelijk voor de duurste appel in het aanbod? Met een sappige peer is immers ook niets mis, zeker als deze de helft voordeliger uitpakt. En zo'n peer heeft Mercedes-AMG niet in het gamma van de 4-deurs GT Coupé. Pas wanneer het zover is kunnen de degens echt gekruist worden.