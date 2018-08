Ferrari maakt duikvlucht na aap uit Marchionne's mouw

Marchionne stond vanaf 2004 aan het roer van FCA en zwaaide sinds enige jaren ook de scepter over Ferrari. Meerdere reorganisaties binnen Fiat passeerden de revue en 'ome Serge' was de architect van de lucratieve fusie met Chrysler. Maserati en Ferrari plukten hiervan eveneens de vruchten, en met name die laatste ging het voor de wind. Verkoop- en winstrecords werden keer op keer gebroken.Dat zijn echter de positieve aspecten van het Marchionne's bewind. Er waren er ook negatieve. Zo was de man niet vies van de waarheid mooier vertellen dan 'ie is en tegelijk meester in de kunst van het weglaten. Marchionne sneed gretig in het modellengamma van merken, drukte de pauzeknop voor investeringen in en hing steevast een erg positief beeld van de toekomst op. Kwamen de beloofde nieuwe modellen er zowaar effectief, dan hadden ze niet zelden een vertraging van vele jaren. Iedereen leek het Marchionne te vergeven, want FCA had kennelijk zo'n rasoptimist nodig.Hetzelfde 'optimisme' hanteerde hij bij het voorspellen van financiële resultaten. Vorige week moest FCA al een winstwaarschuwing geven, na teleurstellende halfjaarresultaten. Het aandeel van het bedrijf ging er sinds eind vorige maand met 16 procent op achteruit. En nu dook het aandeel van Ferrari omlaag.'s Werelds beroemde automerk verdubbelde de afgelopen twee jaar z'n winstcijfers en trok naar de beurs (wat ook al enkele investeerders een kater opleverde). Maar de nieuwbakken Ferrari-directeur Louis Camilleri voelde zich verplicht te bekennen dat de doelstellingen van z'n voorganger nogal 'optimistisch' waren en zowel risico's als opportuniteiten omvatten.Zo had 'de merkendokter' het plan de winst van Ferrari binnen luttele jaren te verdubbelen. Daarnaast moest de productie omhoog tot minstens 10.000 exemplaren per jaar. Een SUV en naar verluidt ook de terugkeer van de Dino moesten daaraan bijdragen.Geen malse targets, zelfs voor het machtige Ferrari. Iets dat de aandeelhouders ook inzien, zeker nu Camilleri de aap uit Marchionne's mouw trok. Het aandeel van het Italiaanse sportwagenmerk ging daarop prompt 12 procent achteruit, de grootste duikvlucht in jaren. Inmiddels is de koers weer iets opgekrabbeld. Zo gaat dat nu eenmaal, en Marchionne wist ook dat als geen ander.