Autoverkopen juli: waren de auto's bijna gratis of zo?

Opnieuw is er een nieuwe verkoopmaand voorbij. En wederom is er flink geplust door autodealend Nederland. Net als afgelopen juni bedraagt de toename 12 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Het lijken wel de zonnesteekweken bij de autodealer. Je weet vast wel: hoe hoger de tempraturen buiten, hoe hoger de korting in de winkel. Of de Nederlandse showroom is simpelweg een van de weinige plekken waar het nog wel aangenaam koel is. Opnieuw deden de autoverkopen het namelijk bijzonder lekker. Ondanks de tropische tempraturen buiten, normaliter een reden voor mensen om zo stil mogelijk te blijven zitten.



Twee keer 12

Kennelijk is de autokoper beter bestand tegen de (aanhoudende) hitte, want vorige maand werden er 36.263 nieuwe auto's verkocht. Een plus van 11,8 procent in vergelijk met juli 2017. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Over heel 2018 werden er tot dusver 289.302 nieuwe auto's geregistreerd en dat is eveneens bijna 12 procent meer dan over dezelfde periode vorig jaar.



Als de dealers dit stijgingspercentage weten vast te houden, komt de totaalverkoop in 2018 uit op 465.000 nieuwe auto's. Dat is fiks meer dan de 415.000 stuks in 2017.



Top-5 bestverkochte auto's in juli

1. Volkswagen Polo – 1.358 stuks

2. Renault Clio – 1.038 stuks

3. Renault Captur – 927 stuks

4. Kia Picanto – 918 stuks

5. Volkswagen Golf – 871 stuks



Top-5 bestverkochte merken in juli

1. Volkswagen – 5.251 stuks

2. Renault – 3.954 stuks

3. Opel – 2.811 stuks

4. Peugeot – 2.663 stuks

5. Kia – 2.370 stuks