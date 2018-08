Mercedes G-klasse teruggeroepen om hilarische reden

Loeizwaar is de G 65 AMG. Maar dat weerhoudt de 4x4-mastodont er niet van om in 5,3 seconden naar de 100 km/h te schieten en pas bij 230 km/h te stoppen met versnellen. Dankzij een beul van een V12, voorzien van dubbele turbo's en goed voor een vermogen van 630 pk bij een koppel van 1.000 Nm.Ondanks het snelheidspotentieel (voor een mobiel penthouse) schuilt daarin niet het directe gevaar. Zolang het gaspedaal wordt gevloerd terwijl de automaat in D staat, moet de über-G prima in staat zijn stabiel te blijven. Maar hoe anders is dit wanneer je de transmissie in z'n achteruit zet. Door z'n surplus aan kracht in combinatie met plotse stuurmanoeuvres kan de G 65 AMG dan instabiel worden. En dat wil je niet bij een gewicht van 2,5 ton, exclusief inzittenden en eventuele belading.De stuureenheid van de twaalfcilinder hoort de snelheid in R te beperken tot 25 km/h. Maar dat schijnt niet goed te gaan, wat het risico op een koprol reëel maakt. Een aanpassing van de software volstaat, volgens Mercedes.Slechts 20 exemplaren van de overigens oude G 65 AMG worden teruggeroepen, allemaal geleverd in de VS. In Europa hoeven eigenaren geen brief te verwachten van Mercedes. Wie tijdens het achteruitrijden over de kop slaat heeft pech. Je wordt simpelweg geacht slimmer te zijn.