BMW Z4 M stevent af op eenmalige oefening

Oi, wat was de Z4 M van weleer een fantastisch rij-ijzer, zeg! Vooral dankzij een juweel van een atmosferische zes-in-lijn, ontleent van de E46 M3. In de Roadster kwam die welhaast nog beter tot z'n recht dan in die iconische coupé, alsook de gesloten Z4 Coupé. Maar dit kan ook ons gevoel zijn geweest, wegens het ontbreken van een vast dak. Elke decibel van dat o zo hitsige motorblok kwam zodoende ongefilterd door. Kippenvel!Houd jij er eenzelfde herinnering op na, koester hem dan maar. Want de Z4 M keert waarschijnlijk niet terug. Dat liet Frank van Meel, de baas bij BMW M, namelijk nu al ontvallen aan de pers. De M40i – hoewel ongetwijfeld geen stakker – wordt de topper. Dat was ook al het geval bij de tweede generatie en opnieuw wordt onvoldoende vraag als reden opgegeven dat de Z4 M zeer waarschijnlijk op een eenmalige oefening afstevent. Het is onze eigen schuld dus; hadden we maar meer M's moeten kopen destijds.