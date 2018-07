Meer hoofdruimte in Bugatti Chiron met Sky View

Een overvolle bankrekening, Chiron-fanaat, maar boomlang? Bugatti biedt eindelijk soelaas met Sky View.

'Waanzinnig en duur, maar er fatsoenlijk kunnen zitten ho maar!' Je hoort of leest het regelmatig over het fenomeen super- dan wel hypercar. Ook de Bugatti Chiron kampt hiermee. Of eigenlijk gezegd, kampte, wat de Franse gigant wint enkele centimeters aan hoofdruimte met een nieuwe optie, genaamd Sky View.



Omgekeerde wereld

Sky View is Bugatti's fancy naam voor een peperduur zonnedak. En die is niet eens elektrisch te openen. Sterker, er valt zelfs geen beweging in te krijgen. Echter hierdoor blijft wel de oorspronkelijke stijfheid van de auto behouden, aldus de Fransen.



Ook krijg je niet één, maar twee glazen dakpanelen. Iedere inzittende heeft als het ware z'n eigen. Elk paneel meet 64 bij 44 centimeter en bestaat uit vier lagen, is UV-bestendig en dermate getint om de zon niet al te zwaar in je nek te laten branden. Bijzonder is dat het aanvinken van Sky View resulteert in bijna drie centimeter meer hoofdruimte in de Chiron. Normaliter is het namelijk andersom bij soortgelijke panoramische daken.