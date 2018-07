Suzuki presenteert gefacelifte Vitara

In het najaar van 2014 stelde Suzuki de nieuwe Vitara voor. Dat wil zeggen dat de tijd rijp is voor een opfrisbeurt.

De facelift geschiedt volgens traditioneel recept. Aan de buitenzijde bestaat die uit een nieuwe grille, andere bumper, nieuwe achterlichten en twee nieuwe kleuren.



Binnenin vinden we een nieuw instrumentenpaneel met een centraal kleurendisplay en nieuwe zacht aanvoelende kunststoffen. Er wordt ook gesproken over 'nieuwe technologie', evenwel zonder in detail te treden.



Nieuwe motoren

Onder de kap wijzigt er ook één en ander. Om te beginnen valt de Vitara nu ook als een blok voor de downsizing-trend. De 1.6 liter benzinemotor verdwijnt. In de plaats daarvan komt een 1.4 liter met 140 pk en zelfs een éénliter die 110 pk zal opwekken. Het door Suzuki 'AllGrip' gedoopte vierwielaandrijfsysteem is als optie verkrijgbaar op de beter uitgeruste modellen, in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak.



Veiligheidssnufjes

De standaarduitrusting omvat voortaan een Lane Departure Warning en Prevention, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert en Dual Sensor Brake Support. Dat gaat de EuroNCAP leuk vinden.