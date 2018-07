Elektrische supercar van Audi in aantocht 30 juli 2018

Werkt Audi aan een elektrische supercar om straks de R8 af te lossen? Of is het puur een stunt om hun elektrificering onder de aandacht te brengen? Zeg het maar. Feit is in ieder geval dat de Duitsers een ongetwijfeld spannende creatie klaar hebben staan.

Op 23 augustus stelt Audi de PB18 e-tron concept voor. Een feestje dat plaatsvindt op Laguna Seca en daarna een paar honderd kilometer verhuist naar het mondaine Monterey aan de Californische kust.



Opwarmen voor Audi e-tron

De nieuwe showcar wordt, zo verraadt de naam, geheel elektrisch aangedreven. Aan de vooravond van de lancering van de Audi e-tron moet het zoeklicht immers richting elektrisch geweld gedraaid worden. Het eerste teaserbeeld maakt alvast duidelijk dat de PB18 laag en breed is. Meer details? Die worden bekend op 23 augustus.