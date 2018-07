McLaren Speedtail is de naam

Tot nu ging de nieuwe hypercar van McLaren, dat nog maar net de 600LT, Senna en tal van MSO-modellen introduceerde, gebukt onder BP23 . Echter dan was slechts een codenaam. Nu hebben de Britten de echte naam bekendgemaakt: Speedtail.Ja, deze alineatitel dit klinkt als een open deur wanneer je spreekt over een McLaren. Maar tegelijk valt 'ie keer op keer te gebruiken, want het merk blijft zichzelf overtreffen. Vond je de Senna al best snel? Wel, de Speedtail doet er nog een schepje bij bovenop. En niet zo'n beetje ook!391 km/h. Zo loeihard kan de McLaren Speedtail rijden. De Senna heeft dan al lang moeten lossen, want die gaat 'slechts' 340 km/h. Allemachtig! Waar hebben we het nog over?! Met deze topsnelheid is de Speedtail nog sneller dan de legendarische F1 en dan ook meteen de snelste McLaren ooit. Dankzij een nauwe samenwerking tussen een 'benzine- en een elektromotor'. Exacte details over de aandrijflijn houdt McLaren nog even onder de pet.Nog een overeenkomst met de iconische F1 is dat de Speedtail beschikt over drie zitplaatsen. Echter waar die McLaren, evenals de rest van de modellen in de Ultimate Series, expliciet gericht zijn op het leveren van maximale prestaties, is de Speedtail ook luxe en comfortabel. Vandaar de eerdere codenaam: Bespoke Project 2, 3-zitter. McLaren Special Operations (MSO) verzorgt de weelderige kant van de Speedtail en zal daarvoor alle registers opentrekken. De nieuwe hypercar belooft de meeste luxe McLaren ooit gebouwd te zijn.Over de productie gesproken. Bij 106 exemplaren houdt het op. Tegen een stukprijs van – hou je vast – 1,6 miljoen pond, omgerekend zo'n 1,8 miljoen euro. Exclusief lokale belastingen welteverstaan. Bespaar je echter om nog snel het benodigde geld bij elkaar te sparen, want de Speedtail is al strak uitverkocht. De toekomstige eigenaren hebben zelfs al een cadeautje vooraf ontvangen waarin het interieur van de auto te herkennen valt.