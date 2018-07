Twee keer kijken naar gefacelifte Porsche Macan

Never change a winning team. En dat deed Porsche dan ook nauwelijks bij de Macan die al sinds z'n lancering in 2014 als een warm broodje over de toonbank vliegt.

Hoewel Porsche enerzijds spreekt van een 'nieuwe' Macan geeft het tegelijk ruiterlijk toe dat de wijzigingen aan de Macan subtiel zijn. Niet zo gek, want zodra de relatief compacte SUV in de verkoop ging enkele jaren geleden groeide het in mum van tijd uit tot de bestverkopende Porsche van het moment. Daar moet je als merk niet al te veel aan willen tornen.



Puntjes op de i

In tegenstelling tot het pre-faceliftmodel is de Macan voortaan standaard voorzien van LED-koplampen en -achterlichten. Over die laatste gesproken: wil je de vernieuwde Macan meteen als zodanig herkennen, dan moeten je achteraan wezen. De achterlichtunits zijn namelijk nu met elkaar verbonden via een additionele lichtbalk, in lijn met andere Porsches. Voor de rest is het echt twee keer kijken wat het exterierdesign betreft. Daar veranderen de nieuwe exterieurkleuren Miamiblauw, Mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic en Krijt, alsook verse wielsmaken, niets aan.



Interieur

In het interieur springt het grotere infotainmentscherm in het oog. Dat was 7 inch in diameter en is nu 11 inch. Tevens zijn de ventilatieroosters van de airconditioning opnieuw ontworpen en nu onder het scherm geplaatst.



De standaarduitrusting is verder uitgebreid met Connect Plus-module. Die systeem voegt onder meer real-time verkeersinformatie aan het standaard online navigatiesysteem toe en de mogelijkheid om de Macan aan te sturen met stemcommando's. Een van de belangrijkste elementen van Connect Plus is de zogeheten Here Cloud-verbinding, die met 'zwermdata' werkt. Dat betekent dat de SUV informatie over het verkeer en de toestand op de weg ontvangt van auto's die over dezelfde functionaliteit beschikken. Met de nieuwe Offroad Precision App is het mogelijk om terreinritten op te slaan en te analyseren.



Tot slot monteert Porsche een nieuw sportstuur, eventueel voorzien van een geïntegreerde Sport Response Button, de knop om van rijmodus te wisselen. Je dient daarvoor wel het optionele Sports Chrono Pakket aan te vinken.



Aangescherpt rijgedrag

De Macan staat te boek als een gooi-en-smijt-SUV en Porsche heeft dit nog ietsje verder aangescherpt door fijnzinnige tweaks aan het chassis. Daarnaast staat achteraan op bredere banden, wat de tractie en grip verbeterd. Rollen doet de Macan overigens op 20 inch lichtmetaal. Een maatje groter is tegen bijbetaling te verkrijgen.