Sergio Marchionne overleden na operatie-complicaties

Het had een vrij eenvoudige operatie aan z'n schouder moeten zijn in het academisch ziekenhuis in Zürich, met nadien een verblijf van hooguit enkele ziekenhuisdagen. Echter al snel traden er complicaties op. Ernstige, en de gezondheid van de Marchionne hobbelde achteruit Veel details over de situatie liet Fiat niet los, maar al wel werd duidelijk dat de toestand van de markante CEO 'onomkeerbaar' was. En nu is Sergio Marchionne dus overleden. Hij werd slechts 66 jaar en laat zijn vrouw Manuela en twee zonen Alessio en Tyler achter.Een treurige dag voor de ganse auto-industrie, want met het plots heengaan van Marchionne verliest de branche een groot man. Een leider die weliswaar verre van onbesproken was en soms dubieuze, soms keiharde beslissingen kon nemen, maar uiteindelijk het zwaar verlieslijdende Fiat alsook Chrysler er weer bovenop wist te krijgen. Marchionne laat zijn geesteskind hierdoor in de zwarte cijfers achter.Zelf omschreef Marchionne zich als de 'merkendokter' en hoewel hem dat zowel zakelijk als persoonlijk geen windeieren heeft gelegd, was de man steevast sober gekleed. Van flamboyante designerkostuums of andere schreeuwerige prullaria moest hij niets hebben. Een combinatie met een zwarte trui was een soort handelsmerk van hem.In een statement uit monde van John Elkann, bestuursvoorzitter, laat FCA weten: 'Unfortunately, what we feared has come to pass. Sergio Marchionne, man and friend, is gone. I believe that the best way to honor his memory is to build on the legacy he left us, continuing to develop the human values of responsibility and openness of which he was the most ardent champion. My family and I will be forever grateful for what he has done. Our thoughts are with Manuela, and his sons Alessio and Tyler. I would ask again everyone to respect the privacy of Sergio's family.'