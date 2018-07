Audi presenteert nieuwe Q3

Aan de nieuwe Q3 ging geen conceptcar vooraf, maar ontluikende spyshots van prototypes toonden het al aan: de tweede generatie zou groter en visueel stoerder worden. Ten eerste heeft dit te maken met de komst van de Q2, ten tweede omdat de Q3 eindelijk nooit uit de schaduw van zijn grotere broers, de Q5 en Q7, heeft kunnen treden. De nieuwe Q3 moet daarin verandering brengen.De buitenmaten meten voortaan 4,48 meter in lengte, 1,85 meter in de breedte, bij een hoogte van 1,58 meter. Dit betekent dat de Q3 zomaar eventjes 10 centimeter in lengte is gegroeid en er tevens enkele centimeters in de breedte heeft bijgekregen. De hoogte nam met een centimeter af.Niet alleen de toegenomen maatvoering en de daarmee gewijzigde proporties moeten bijdragen aan meer zelfstandigheid, Audi heeft ook flink werk gemaakt van het design. Dat was nogal braaf, dat is nu een stuk stoerder en zelfverzekerder. Via agressiever ogende koplampen (voorzien van een hoekje), een opzichtige grille (standaard?) en vooral een nadrukkelijk aangezette heuppartij.Daarentegen nam de wielbasis toe met een fikse 8 centimeter tot een totale lengte van 2,68 meter. Ter vergelijk: een Q2 en Q5 meten respectievelijk 2,60 en 2,82 meter tussen hun beide assen. De nieuwe Q3 valt hier dus precies tussenin, waarmee alvast een inschatting van diens binnenruimte valt te maken.Helemaal achterin past een hoeveel van 530 liter aan bagage wanneer de achterbank bezet is en in z'n achterste stand staat. Ja, je leest het goed, de nieuwe Q3 beschikt over een verschuifbare achterbank (15 centimeter). In de voorste positie valt er 675 liter aan spullen te vervoeren in het kofferruim. Maximaal bedraagt het laadvolume 1.525 liter en dat is 160 liter meer dan bij de oude generatie. Overigens is ook de laadvloer verstelbaar. Een elektrisch bediende achterklep is optioneel.Binnenin tref je een op-en-top Audi-interieur. Uiterst strakke lijnen en een grote mate van digitalisatie voeren de boventoon, evenals sober zwart en grijs. Wie echter dieper in de buidel tast, heeft de keuze uit tal van (contrasterende) kleurtjes en natuurlijkere materialen, zoals hout en aluminium.De populaire Audi Vitual Cockpit, het volledig digitale instrumentarium, is standaard op iedere Q3. Dat geldt ook voor een touchscreen op het dashboard, waarmee nog maar eens wordt benadrukt dat de Q3 echt een treetje hoger in de markt hoger wordt gezet. Er is keuze uit diverse uitvoeringen met schermgroottes variërend van 10,25 tot 12,3 inch.Ook digitale radio (DAB+) en Google Earth navigatie zijn leverbaar, evenals een scala aan moderne rij- en veiligheidssystemen uiteraard. Rijstrookassistent en Audi pre sense front zijn standaard. Dat laatste systeem herkent mogelijk gevaarlijke situaties waarbij voetgangers, fietsers en/of andere voertuigen zijn betrokken. Park assist maakt het zoal mogelijk dat de Q3 automatisch in- en uitparkeert; als bestuurder hoef je alleen maar gas te geven en te remmen. Via de achteruitrijcamera krijgt de bestuurder een 180-graden-view. Rollen doet de Q3 normaliter op 17 inch. Maximaal is 20 inch te koop.Bij de marktintroductie is de Audi Q3 leverbaar met keuze uit drie TFSI-benzinemotoren en een TDI-diesel. Het basismodel is de 35 TFSI, voorzien van een 1.5 liter viercilinder met 150 pk en 250 Nm. Dit blok beschikt ook over cilinderuitschakeling. Iets hoger op de motorenladder staat de 40 TFSI. Die beschikt over een tweeliter benzinemotor en levert 190 pk bij ene koppel van 320 Nm. De 45 TFSI is 230 pk en 350 Nm sterk en is, net als de '40' standaard voorzien van quattro-vierwielaandrijving.De enige diesel is de 35 TDI, goed voor 150 pk en 340 Nm afkomstig uit een 2.0 liter viercilinderdiesel. Vooralsnog is ook quattro hierop standaard, maar later volgt er een versie met louter voorwielaandrijving. Ook een 190 pk sterke 2.0 TDI staat op de planning.De nieuwe Q3 wordt geproduceerd in Hongarije. De marktintroductie staat gepland voor november aanstaande. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.