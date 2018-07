Kies maar: 15 Pagani's Huayra of 1 Zonda HP Barchetta?

Zit je? Of kun je jezelf ergens aan vasthouden? Doe anders maar eventjes dan. Want hier komt het, de stukprijs van de Pagani Zonda HP Barchetta. 1.250 pk sterk, 800 kilogram, zonder dak, maar met frameloze ruiten rondom en halfdichte wielkasten achter. Ja, de Barchetta is nogal een markante verschijning. Zowel van buiten als binnen.Ohw ja… zouden we het toch bijna vergeten te melden. Wel, hou je vast, drink alvast wat water en houd je ademhaling onder controle. Pagani gaat (lees: durft) maar liefst 15 miljoen euro te vragen voor de Zonda HP Barchetta. De stuk! En het Italiaanse merk heeft dus twee mensen weten te vinden die bereid zijn dit astronomische bedrag te betalen. Alhoewel, waarschijnlijk stonden er meerderen vol enthousiasme te zwaaien met flappen, maar Pagani bouwt er gewoonweg niet meer. Al weet je dat maar nooit.Saillant detail: met deze bevestigde prijs mag de Pagani Zonda HP Barchetta zich voortaan de duurste auto allertijden noemen. Uiterst gewilde klassiekers daargelaten uiteraard. Maar wie hengelt de Barchetta dat record ooit ook nog eens binnen.