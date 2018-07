Fransen weten Opel nu al winstgevend te maken

Hier een nieuwtje aan iedereen die nogal sceptisch was over de overname van Opel door PSA. Wat de Amerikanen gedurende twee decennia niet lukte, weten de Fransen al na amper een jaar klaar te spelen. Oftewel, Opel schrijft – eindelijk – weer zwarte cijfers.

Opel werd in maart vorig jaar ingelijfd door PSA, het concern dat ook eigenaar is van Peugeot, Citroën en DS. Vele aanhangers vreesden voor een soort verfransing van het door hun zo geliefde Duitse merk. Maar niets blijkt minder waar.



PSA ziet in Opel juist brood door het z'n eigen Duitse ding te laten doen. Natuurlijk zijn er invloeden en keiharde beslissingen (geweest) vanuit Parijs, maar nu blijkt dat het allemaal z'n vruchten afwerpt. Na amper een jaar onder de vleugels van PSA! Terwijl General Motors, dat sinds 1931 eigenaar was, de Duitsers jaar na jaar dieper in de schulden stak. Hoezo een regie met de Franse slag?!



Half miljoen

Volgens PSA boekte Opel, waar ook het Britse merk Vauxhall onder valt, in het eerste half jaar van 2018 een operationele winst van een half miljoen euro. Een verdienstelijke prestatie van de Fransen, aangezien Opel recent nog tegen een verlies aankeek van bijna 180 miljoen.



Het snijden gaat verder

Hoewel dit een mooie opsteker is voor Opel en PSA is het benodigde afslanken van het Duitse merk nog niet voorbij, waarmee onder meer het verlies van nog eens honderden zo niet duizenden banen (hetzij geen gedwongen ontslagen waarschijnlijk).



Topman Carlos Tavares had al laten ontvallen dat het aantal platforms waarop Opel haar modellen bouwt van de negen nu naar maximaal twee moet. Hier bovenop volgen nog meer kostenbesparingen, die eerder al leidden tot stampij met vakbonden. Of dat een vervolg krijgt na dit financiële nieuws… wie zal het zeggen.