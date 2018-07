Het is heet. Zo snel stijgt de temperatuur in de auto

Nederland gaat gebukt onder een lange, zinderende zomer. Eentje die al halverwege de lente begon en waaraan maar geen einde lijkt te komen. Het is genieten voor zonliefhebbers. Echter de warmte levert ook serieuze gevaren op. In mum van tijd een ondragelijk hete auto bijvoorbeeld.

Ook nu, na weken van droogte, maximale zonuren en diverse waarschuwingen door de politie en GGD, valt het nog steeds regelmatig te lezen of horen: iemand heeft z'n kind of dier achtergelaten in een auto die in de zon stond te bakken.



Nogmaals, zoiets is enkel logisch wanneer je door een safaripark rijdt, daar waar wilde en mogelijk hongerige roofdieren vrij rondlopen. In zo'n geval is het verstandig ook ruiten en deuren gesloten te houden, ondanks de tropische temperaturen buiten. In alle andere gevallen geldt: laat nooit een levend wezen achter in een warme auto! Ook niet tijdens een vlugge boodschap bij de super- of rommelmarkt. De temperatuur stijgt namelijk sneller dan je denkt.



Zo snel!

Is het buiten een graad of 25, dan is het in de auto waarvan de motor niet draait (en dus ook niet de airco) al snel 35 graden. Al na tien minuten wordt dat kwik bereikt, om na een half uur de +40 graden aan te tikken. Bij een buitentemperatuur van 30 graden is het in de auto na tien minuten 40 graden en na een half uur zelfs 48 graden Celsuis! Opstaande ruiten helpen dan echt niet meer.



Broeikas

Voor de komende week is er vrijwel dagelijks een snikhete 35 graden voorspeld en wie dan z'n auto ongemoeid in de zon laat staan, zou kunnen barbecuen op de motorkap. Een interieurtempratuur van tegen de 50 graden Celsius is in luttele minuten bereikt. Zeker bij de auto voorzien met een lederen meubilair. De auto wordt een broeikas.



Onbegrijpelijke slachtoffers

Onbegrijpelijk, maar waar: jaarlijks overlijden er nog altijd circa twintig mensen aan oververhitting in een auto. Vaak gaat het daarbij om kinderen, sterk vanwege het feit dat zij hun lichaamstempratuur nog niet optimaal kunnen reguleren en zodoende sneller oververhit raken. Bij dieren, zoals honden, verloopt dit nog veel sneller. Die hebben zeer waarschijnlijk al het loodje gelegd wanneer het buiten voor ons mensen aangenaam zomers is.