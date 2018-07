Nieuwe CEO's voor FCA wegens 'zeer zieke' Sergio Marchionne

FCA zegt in een verklaring dat 'onverwachte complicaties zijn opgetreden nadat Marchionee een operatie onderging aan zijn schouder en dat die in luttele uren veel slechter zijn geworden'. Op de precieze aard van de gezondheidsproblemen wordt niet ingegaan, maar het concern wil wel kwijt dat 'als een gevolg daarvan Marchionne niet in staat zal zijn om weer aan het werk te gaan'.Marchionne, een Canadees van Italiaanse origine, is één van de meest prominente CEO's uit de auto-industrie, niet zelden vanwege zijn markante uitspraken en opvallende beslissingen voor FCA. Sinds 2004 stond hij aan het hoofd van Fiat, waar hij zijn naam als eindbaas die niet zelden controversiële beslissingen nam al wist op te bouwen.Marchionne was ook de architect van de fusie in 2009 tussen het toentertijd zwaar noodlijdende Chrysler. Destijds ging het nog op een belang van 20 procent. Sinds 2014 is dit de Amerikaanse autobouwer een volle dochter van Fiat en wist Marchionne het totale concern weer op de been te krijgen. Marchionne zou eigenlijk al aftreden binnenkort, maar dat is nu dus versneld wegens zijn acute 'onomkeerbare' gezondheid.