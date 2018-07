Zoutstrooiers uit winterslaap gehaald tegen aanhoudende droogte

Je verwacht het niet nu, maar sommige gemeentes hebben het wel degelijk gedaan. Namelijk de zoutstrooiers uit hun winterstalling halen. gekscherend omdat het zo heet is.

'Is dat nu echt een strooiwagen?! De zon staat hoog aan de hemel! Al maanden.' Verbaasde blikken alom tijdens het ochtendgloren in Geldermalsen gisteren. De gemeente had de zoutstrooiers uit hun 'winterslaap' gehaald om uit te laten rukken. Zout helpt namelijk ook wanneer de warmte zo lang aanhoudt.



Bescherming

Niet om het asfalt stroever te krijgen, maar op het smelten van de toplaag en daarmee overmatige slijtage tegen te gaan. Tegen het AD vertelt Co van Leeuwen van de gemeente Geldermalsen: 'De slijtlaag van het asfalt wordt week bij langdurige zomertemperaturen. Auto's die eroverheen rijden, nemen daardoor deeltjes en allerlei vuil mee aan hun banden waardoor de toplaag van de weg en het rubber beschadigt. Dergelijke sporen komen bovendien terecht op andere stukken weg. Dat kan gevaarlijk zijn en kan ook schade veroorzaken.' Door het zout blijft de toplaag beter aan elkaar plakken.



Goed voorbeeld doet volgen

Geldermalsen is de eerste gemeente die het lumineuze idee uitvoerde strooiwagens tegen de hitte in te zetten. Inmiddels zijn er meer gemeentes die dit voorbeeld hebben opgevolgd. Dat je het even weet en niet als een malle – achter het stuur – naar je smartphone grijpt om dit bizarre tafereel in de zomer te filmen. Anders geraken we van de regen in de drup.