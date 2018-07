McLaren Senna voor de prijs van een Kia Picanto

Amalgam wie? Wij hadden er ook nog nooit van gehoord. En dat kan heel goed te maken hebben met de autocollectie die het aanbiedt, of beter gezegd de prijskaartjes die het daarbij hanteert. Zo heeft Amalgam sinds kort de McLaren Senna in z'n showroom. Tegen het tarief van 8.000 euro. Geen geld, denk je dan. Ware het niet dat het om een miniatuur gaat met een schaal van 1:8. Acht mille!Dat je vanaf de foto's hiernaast niet goed ziet dat het om een stuk speelgoed van 60 centimeter lang gaat, verklaart enigszins het absurde prijskaartje. Liefst 3.000 uur heeft de ontwikkeling gekost en ieder exemplaar in elkaar zetten vergt 300 manuren. Kortom, de oog voor detail is zeer hoog. Met dank aan CAD-gegevens van McLaren zelf.Het kan overigens nog duurder. Ook de Senna van Amalgam Collection kent namelijk een heuse optielijst. Betaal zo'n 2.000 euro bij en de miniatuurspecialist rust de gekrompen McLaren precies zo uit als een groot exemplaar. Exterieurafwerking, wielen en banden, remmerij, interieuraankleding… het wordt dan allemaal verzorgd. Tot in de kleinste puntjes welteverstaan.