Vietnamese VinFast reist wel af naar Parijs

Terwijl diverse grote merken reeds vriendelijk hebben bedankt voor een deelname aan de Autosalon van Parijs 2018, vindt VinFast deze autoshow met mondiale allure juist de perfecte gelegenheid om zichzelf in de kijker te spelen. En geef de Vietnamezen eens ongelijk. Want geen BMW, Ford, Mazda, Nissan, Opel, Volvo en zelfs Volkswagen betekent geheid meer kans op aandacht voor de SUV en sedan die VinFast er zal showen.Aan de ambities van VinFast ligt het niet. 'We hebben de middelen, schaalbaarheid en toewijding om een belangrijke nieuwe speler in de wereldwijde auto-industrie te worden. We zijn immens trots om de eerste volume-autofabrikant in Vietnam te zijn en de eerste om deel te nemen aan een grote internationale motorshow', zegt de topman van VinFast, James DeLuca.VinFast zal aftrappen met een SUV en een sedan. Beide auto's zijn getekend door Pininfarina en het moet gezegd; je herkent de 'handtekening' van het Italiaanse designhuis uit duizenden. Vergelijk deze twee schetsen van VinFast maar eens met de eigen designs van Pininfarina, maar ook deze BMW en alweer wat oudere Alfa Romeo Het aanbod van VinFast zal zich overigens niet beperken tot twee modellen. Het Aziatische merk wil zo snel mogelijk een volledig gamma uitbouwen. Dat zal nodig zijn, want VinFast wil tegen 2025 elk jaar een half miljoen voertuigen produceren. Oftewel, de omvang van bijvoorbeeld Volvo.