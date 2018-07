Stijlvol eerbetoon: Bentley Mulsanne W.O. Edition

Redactie 20 juli 2018 10 juli 2018 markeerde het begin van het eeuwfeest van Bentley, iets dat het prestigemerk niet ongemerk voorbij laat gaan uiteraard. Het wordt een jaar vol feest en nostalgie. Het begint met deze Mulsanne W.O. Edition, uitgevoerd door maatwerkatelier Mulliner.

Niet meer dan 100 exemplaren zullen er worden gebouwd, wat nog best veel is gezien de oplages die de Mulsanne erop nahoudt. De zeer speciale uitvoering wordt naar keuze geleverd in de standaardspecificatie, met normale of lange wielbasis en als overtreffende Speed. Voor welke hoeveelheid beenlengte achterin de koper ook gaat, de auto is bovenal een eerbetoon aan oprichter Walter Owen Bentley en zijn 8 Litre uit 1930.



Eerlijk zullen we alles delen

Die bewuste 8 Litre is de laatste auto die W.O. Bentley voor zijn eigen bedrijf ontwierp. Zijn persoonlijke auto was de tweede van de productielijn en kreeg een op maat gebouwd koetswerk van Henry Jervis Mulliner & Co. Ja, je leest het goed, dat is inderdaad dezelfde Mulliner die tot op de dag van vandaag allerhande Bentley's tot in de fijnste puntjes personaliseert. Saillant.



Van zijn meesterwerk kon Walter Owen Bentley helaas niet lang genieten. Hij moest de auto in 1931 van de hand doen door financiële problemen. In 2006 kocht Bentley de auto terug en werd hij gerestaureerd. Daarbij werd zoal de krukas vervangen. De origineel krukas wordt nu gebruikt (tentoongesteld is wellicht een beter woord) in de achterste middenarmsteun van deze speciale Mulsanne W.O. Edition. Voor elk te bouwen exemplaar een honderdste deel van dat stukje Bentley-historie.



Andere fijnzinnige aardigheden zijn een uiterlijk en inwendige aankleding die je doet terugwerpen naar vooroorlogse tijden onder de elite. Specifieke Beluga-wielen, een koelkastje en een handvol glazen maken het geheel af.