Vooruitblik op nieuwe Peugeot 2008

Liefst vier grote automerken heeft PSA nu onder haar hoede. Een luxeprobleem? Allicht. Anderzijds zal het ongetwijfeld niet meevallen Opel, Citroën, DS én Peugeot stuk voor stuk een eigen plekje in het hoofd van de consument te geven. Tot dusver lijkt die laatste de beste papieren te hebben. Elk nieuwe Peugeot krijgt namelijk behoorlijk wat lof toegespeeld. Iets dat begon met de 3008 en 5008. Het gevolg: een Auto van het Jaar-award op zak en een opname in menig gezin.Zoveel succes smaakt uiteraard naar meer, en meer is wat we kregen. Met de nieuwe 508 Berline. Ook dat zakenmodel krijgt de handen behoorlijk op elkaar. Niet alleen vanwege z'n moderne design, maar misschien des te meer door de aangename luxe aan boord en de algemene wijze waarop de auto in elkaar is geschroefd. Opnieuw wordt door pers en publiek regelmatig de vergelijking met merken uit Duitsland getrokken en dat is niet de minste opsteker. Peugeot heeft zich kennelijk zicht- en merkbaar gebeterd.Leuk en aardig allemaal, een Frans merk dat voor Duits wordt aangezien, maar zoals dat veelal gaat komt zo'n nieuwe status tegen een zekere prijs. Letterlijk. Een 508 kost nu minstens zoveel als een Passat en de 308 en Tiguan ontlopen elkaar ook nauwelijks. Dat was vroeger anders.Zolang hier meer kwaliteit en rijplezier tegenover staat, zullen weinig hanen hierover kraaien. Echter kan Peugeot dit volhouden bij modellen die opereren in de meer betaalbare autoklasses? Die van de compacte 2008 in het bijzonder, daar waar momenteel heel veel interesse uitgaat namens de consument en daar waar de strijd om de euro's uiterst felbevochten wordt. We zijn benieuwd.Eén ding lijkt al vast te staan: Peugeot zet met de nieuwe 2008 hoger in dan de Opel Crossland X en C3 Aircross . Die indeling was namelijk al bepaald door PSA voordat het Duitse merk werd ingelijfd. Citroën neerzetten als betaalbaar massamerk, Opel lekker z'n eigen Duitse ding laten doen, Peugeot een treetje hoger in de markt zien te krijgen en DS het laten uitvechten op premiumniveau. Klopt die positionering een beetje bij onze preview van de nieuwe Peugeot 2008, denk je?