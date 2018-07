Dit kost de Audi Q8

Dat de Q8 boven de Q7 gepositioneerd zou worden had Audi lang geleden al aangekondigd. Zodoende viel te verwachten dat de vanafprijs boven de 90 mille zou uitstijgen. Maar dat zelfs de A8 voortaan zijn meerdere moet erkennen in Audi's nieuweling, daar had mogelijk niet iedereen rekening mee gehouden. Toch is het zo, want de prijzen van de Q8 beginnen bij € 109.155,-. Een smak geld, want zomaar eventjes twintigduizend(!) duurder dan een Q7 met dezelfde 50 TDI-motor, goed voor 286 pk en 600 Nm koppel. Het verschil tussen de identiek gemotoriseerde A8 bedraagt zesduizend euro.Zoals je van een 110 mille kostende auto mag verwachten zit je er wel meteen heel warmpjes bij. Zo valt er in 6,3 seconden naar de 100 km/h te snellen, ligt de top op 245 km/h en rol je op instelbare dempers, gekoppeld aan quattro-vierwielaandrijving. Als optie levert Audi vierwielsturing en adaptieve luchtvering. Wielen komen standaard in een diameter van 20 inch en koplampen zijn voorzien van LED-technologie.Verder beschikt elke Q8 over het uitgebreide MMI-infortainmentsysteem van Audi, volleder en de belangrijkste luxe en veiligheidsystemen. Wil je meer verwennerij, dan zijn er de welbekende Pro line-pakketten. Die voegen onder meer MMI navigatie Plus met Audi virtual cockpit toe aan, de eerdergenoemde adaptieve luchtvering, geventileerde comfortstoelen vóór, comfortairconditioning met vier zones, Valcona-leren bekleding en een premium audiosysteem van Bang & Olufsen, afhankelijk van het gekozen optiepakket.De Audi Q8 staat in de loop van de herfst bij de dealer. Meerdere motoriseringen en daarmee mogelijk lagere prijzen volgen in een later stadium.