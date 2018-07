Renault zet Mégane RS op scherp met Trophy

Waar de reguliere RS een vermogen van 280 pk uit z'n geblazen 1.8 liter viercilinder weet te halen, schopt de Mégane RS Trophy het tot 300 pk. Het koppel stijgt met deze geharde versie van 390 naar 420 Nm, een toename die is gerealiseerd door de turbodruk op te schroeven en het uitlaattraject aan te passen. Vierwielsturing is nog altijd standaard en qua transmissie is er keuze uit zelf poken of dit overlaten aan een automaat met dubbele koppeling.Door het gestegen motorvermogen sprint de 1.420 kilogram wegende Trophy een tiende van een seconde sneller naar de 100 km/h. 5,7 seconden doet 'ie erover bij ideale omstandigheden. De topsnelheid ligt op 260 km/h, wat 10 km/h hoger is dan de reguliere versie.Geen wereldschokkende verschillen, maar de kracht van de Trophy schuilt dan ook vooral in het scherpere rijgedrag. Dankzij het speciale Cup-chassis, dat rust op 25% stijvere dempers en 30% straffere veren. Daarnaast zit er tussen de aangedreven voorwielen een doorontwikkeld mechanisch Torsen-differentieel.Ook monteert Renault Sport een stijvere anti-rollbar, grotere, gietijzeren remschijven met rode Brembo-klauwen en specifieke 19 inch 'Jerez'-wielen. Optioneel is er lichter lichtmetaal verkrijgbaar, enkel voor de RS Trophy, evenals de nieuwste generatie Recaro-stoelen met Alcantara-bekleding.Geheel naar traditie is de Mégane RS Trophy gehuld in het flitsende 'Jaune Sirius', een gele lak met een vleugje oranje. Liever een volle sinaasappelgloed? Dat kan ook. Een ander herkenningspunt is TROPHY dat met koeienletters is aangebracht op de wulpse spoilerlip in de voorbumper.