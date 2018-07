Aston Martin verkiest het luchtruim

In tegenstelling tot Audi broedt Aston Martin niet zozeer op een vliegende auto, maar eenvliegtuig. Meer in lijn met wat Honda doet dus, al oogt de Volante Vision Concept van de Britten een stuk futuristischer. Het zwevende gevaarte vol Aston Martin-logo's bestaat dan ook enkel nog in digitale vorm. Maar serieuze plannen voor productie zijn er zeker. Binnen nu en twee jaar moet het ding vliegen, hetzij als prototype.Veel details geeft Aston Martin niet prijs. Wel is bekend dat de Volante Vision in samenwerking met Cranfield University, dat ook een luchtvaartafdeling heeft, en Rolls-Royce, dat ook vliegtuigmotoren bouwt, tot stand is gekomen.Aston's eigen Marek Reichman is verantwoordelijk voor het lijnenspel van de vliegende Volante. Dat is de man die ook verantwoordelijk is voor de lijnen van de One-77, DB11, de nieuwe Vantage en DBS Superleggera en Valkyrie . Met name die laatste zie je terug in de Volante Vision Concept.Tot slot geven de Britten nog de ambitie prijs dat het toestel geen lap asfalt nodig heeft om op te kunnen stijgen en/of te landen. De propelleraandrijving kan kantelen waardoor er verticaal opgestegen kan worden. Niet uniek, maar zonder meer handig.