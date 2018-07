Reed Dumais toch bijna de peperdure VW R Pikes Peak in puin

De R Pikes Peak is eigenlijk speciaal ontwikkeld voor de Pikes Peak International Hillclimb in Colorado. Maar sinds het neerzette van een nieuwe record aldaar , smaakt het Volkswagen naar meer. En dus kroop Romain Dumas tijdens het Goodwood Festival of Speed nogmaals achter het stuur van de elektrische racer. Meerdere keren, maar dat ging niet altijd van een leien dakje.Seniji Hoshino moet eventjes door Romain's hoofd hebben geschoten nadat hij voelde dat de R Pikes Peak pardoes een eigen leven ging leiden en dwars ging op het bruine, kurkdroge gras naast het Goodwood-asfalt.Enkele jaren geleden overkwam de Japanner een vergelijkbare glijder met de Mazda 767B tijdens hetzelfde Festival of Speed, alleen wist hij niet uit de strobalen te blijven. Een peperdure crash plus een onherstelbare deuk in het ego is wat volgde. Door een knappe redding wist Romain zich hiervan te behoeden. Pfiew!Dat ging maar net goed. Vervolgens herstelde Romain zich zoals een doorgewinterde coureur en tweevoudig Le Mans-winnaar dat hoort te doen: door alsnog een nieuwe record neer te zetten. In 43,86 seconden wist hij de Volkswagen R Pikes Peak naar de top van de Goodwood-heuvel boven te snellen, nipt 3,5 seconden sneller dan Nick Heidfeld in de McLaren-Mercedes MP4/13 in 1999. Eind goed, al goed.