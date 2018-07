Nissan: 'Nieuwe GT-R wordt snelste ter wereld'

Albaisa liet deze rake woorden ontvallen tijdens het Goodwood Festival of Speed afgelopen weekend. Op het fameuze auto-event, waar de heuvelklim de grootse attractie vormt, presenteerde Nissan immers de GT-R50 , een spectaculaire studie ter ere van het 50-jarige bestaan van de GT-R.'In welke zin dan?' is onze vraag vervolgens. 'De snelste' kan op meerdere manieren opgevat worden. De hoogste top? De snelste acceleratie naar 100 km/h? Beide? Iets in ons zegt dat Albaisa zich iets teveel heeft laten meeslepen door al het pk-geweld op Goodwood. Het lijkt ons sterk dat de nieuwe GT-R ineens een sprong maakt van de 600 pk nu naar zo'n 1.500 pk. Zoveel vermogen is immers al gauw een vereist om de Bugatti Chiron van z'n troon te stoten.Om de snelste sprinter (naar honderd) te worden is minder kracht nodig. Dat bewijst de Nissan GT-R nu al, aangezien er maar weinig andere sportauto's kunnen tippen aan diens 3 seconden op de spurt naar 100 km/h. Geheid dus dat Albaisa daarnaar hintte.Nu alleen nog een aandrijflijn uitkiezen. Want ja je leest het goed, Nissan is daar nog niet over uit. Wel is het merk er al over uit dat de nieuwe GT-R weer een 'baksteen' wordt, verwijzend naar het behoudt van de gekende vormgeving sinds het oer-model.