BN’ers die zo lekker gewoon zijn gebleven met hun auto

Letterlijk over koninklijkheden gesproken. Máxima is BN’er nummer één van ons land, of ze nu wil of niet. Ze ontkomt er simpelweg niet aan. Evenzo aan een royaal inkomen via haar man, de vorst. Dat bedraagt namelijk ruim negen euroton in 2018. Daar kun je een leuke auto van kopen, niet? Maar als Koninklijk paar moet je natuurlijk op je nobele tellen passen. Bepaalde auto’s kunnen averechts werken bij de belastingbetalende burger. In de Tesla Model X ziet het Koningshuis zodoende de gulden middenweg. Zit wat in, want statig, milieuvriendelijk, ruim genoeg voor drie prinsessen en ‘Made in Tilburg, Holland’. Als ‘auto van de zaak’ wordt overigens een verlengde Audi A8 gereden.