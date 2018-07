Weg belastingvoordeel na 200.000ste Tesla

Ook in Amerika komt de koper van een 'groene' auto in aanmerking voor diverse (belasting)voordelen, zeg maar een financieel duwtje in de rug om over te stappen op een schonere auto. Velen, zo niet alle, Amerikaanse kopers van een Tesla hebben daarvan dankbaar gebruikgemaakt. Maar nu is dat voordeel gehalveerd, omdat Tesla de verkoopgrens van 200.000 auto's heeft overstreden.Dat betekent dat Tesla's die vanaf 2019 worden geleverd elke zes maanden 50 procent minder belastingvoordeel zullen genieten. Kopers die voor 31 december een nieuwe Tesla in ontvangst nemen, krijgen nog het volledige bedrag à 7.500 dollar. Maar vanaf 1 januari 2019 wordt dat 3.750 dollar en zes maanden later is dan nog maar 1.875 dollar. Per 2020 is het financiële voordeel helemaal foetsie, mits er nieuwe voordelen worden aangekondigd uiteraard.Tesla is de overigens de eerste autofabrikant die de drempel van 200.000 eenheden in de VS overschrijdt. General Motors, Nissan en Ford zijn de volgende. Maar die hebben volgens schattingen nog enkele jaren te gaan alvorens de geleidelijke afbouw inzet.Eerder werd bekend dat Tesla veel orders heeft verloren door aanhoudende productieproblemen rond de Model 3. Om dat verlies enigszins te compenseren ontsloeg het merk zo'n 10 procent van het personeel. Of het (geleidelijk) verdwijnen van de belastingaftrek voor EV's opnieuw roet in het eten zal gooien? Tesla denkt van niet. Het effect op de aankoop van een Model S of X is naar verhouding beperkt. Maar voor wie zit te wachten op de instapversie van de Model 3, waarvan de prijs 35.000 dollar bedraagt, scheelt het een flinke slok op de borrel. En die gaat pas in 2019 in de verkoop.