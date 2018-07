Sodeknetter! Aston Martin propt V8 in Cygnet

Dat het past?! De Aston Martin Cygnet is immers van nature al niet veel groter dan een ''. Fikse aanpassingen waren dan ook nodig om de 4.7 liter achtcilinder van de Vantage S passend te krijgen en toch nog plek over te houden voor twee stoelen, een stuur, pedalen en een dashboard.Zoals je ziet moest Aston Martin daarvoor een stuk breder gaan en het oorspronkelijke koetswerk van de Cygnet is tevens niet omvangrijk genoeg om alle techniek netjes uit het zicht te houden. Een deel van de eveneens aangepaste ophanging hangt vol in het zicht.De unieke, ronduit maffe Cygnet is in opdracht van een klant gebouwd. En nu gaat die persoon proberen zo snel mogelijk de heuvelklim te bedwingen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Als een soort Calimero tussen de volbloed pk-kanonnen.Vlak de Cygnet in deze hoedanigheid echter niet langer uit. Dankzij de harttransplantatie heeft het kleintje een sprong gemaakt van 97 naar liefst 436 pk. Het koppel is naar 490 Nm gestegen en je kunt je vast indenken wat zoveel motorgeweld doet met zo'n autootje. Die rolkooi is echt niet voor niets aangebracht. Volgens Aston Martin kan 'The Ultimate City Car' een top halen van 272 km/h. We geloven het meteen, al moet de wind dan niet van opzij komen.