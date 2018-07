Transfer Ronaldo zorgt voor staking onder Fiat-personeel

Fiat-werknemers in de Melfi-fabriek in Zuid-Italië gaan volgende week in staking vanwege de transfer van voetbalvedette Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus. Met die transfer gaat namelijk een bedrag van liefst € 105 miljoen gemoeid, exclusief exorbitant salaris van 30 miljoen per jaar.

Wat heeft een voetbalclub met een automerk te maken? Nou, er zijn meerdere lijntjes te noemen, maar geen van allen lijkt op dit specifieke geval. Hier draait het allemaal om de eigenaar van Juventus en Fiat. Die is namelijk dezelfde, te weten Exor. Deze grote investeringsmaatschappij betaalt zowel het salaris van Ronaldo als dat van de fabrieksarbeiders werkzaam bij Fiat, maar bijvoorbeeld ook dat van het Ferrari-personeel.



Onacceptabel

Het zijn echter de Fiat-medewerkers waarbij de megatranfser van 's werelds beste voetballer in het verkeerde keelgat is geschoten, alsook de vakbond van Fiat. De zogeheten Unione Sindacale di Base hekelt het feit dat het personeel van FCA (Fiat Chrysler Automobiles) in Italië al jaren om toegevingen wordt gevraagd, maar dat de berg centen om één enkele voetbalspeler aan te kopen blijkbaar wél voorradig zijn. 'Onacceptabel', aldus de arbeidersbond.



Geld over de balk

De vakbond geeft meteen een sneer daar de productstrategie van FCA. Het personeel moet beroep doen op sociale vangnetten in afwachting van nieuwe modellen die nooit aankomen, het moet de broeksriem aanhalen, terwijl het management miljoenen over heeft voor één personeelslid. De bond gaat verder door te zeggen dat 'Fiat-arbeiders het vermogen van het bedrijf voor de laatste drie generaties hebben gemaakt, maar in ruil daarvoor alleen een leven van ellende hebben gekregen'. En dat is nog niet alles. Het gaat verder met de mededeling dat 'het bedrijf moet investeren in automodellen die de toekomst van duizenden mensen garanderen. Niet in een persoon die voor de rest van zijn leven al lang en breed gebeiteld zit.'