Ook Seat wil het gaan maken in China 11 juli 2018

China is het nieuwe Amerika. Zodoende is de gekende leus 'if you can make it here you can make it anywhere' al meer van toepassing op de enorme consumentenmarkt aldaar. In het bijzonder voor autofabrikanten. Ook Seat hoopt op een stukje van de Chinese taart.

Je bent als automerk tegenwoordig eigenlijk nergens als je in China geen voet tussen de deur hebt. Maar dat mag je in dat gecensureerde giga-land nog steeds niet zelf doen. De Chinese wet schrijft voor om in zee te gaan met een lokale speler. En reken er maar op dat de overheid er ergens een vinger in de pap zal hebben.



Seat was nog niet actief in het 'beloofde land', maar daar komt nu verandering in. Het Spaanse merk heeft zich nu ingekocht in een door Volkswagen eerder al aangegane joint-venture met Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd, beter bekend als JAC. De weg naar China is hiermee opengesteld.



Voorbereiding in volle gang

Nu is het niet zo dat Seat al vanaf morgen modellen aan Chinezen kan verkopen. Dat vergt nog de nodige jaren aan voorbereiding. De Spanjaarden verwachten dat dit vanaf 2020 mogelijk is, ook omdat ze graag willen participeren in een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in China. Die operatie moet actief worden in de loop van 2021 en zal zich in de eerste plaats richten op technologie voor autonoom rijden, connectiviteit en een elektrisch voertuigplatform.



Neutrale grond

Opvallend genoeg werd de betreffende intentieverklaring niet getekend in Martorell, Hefei of een andere gekende plaats voor Seat of JAC. Zelfs geen Wolfsburg of Peking. Nee, het was in Berlijn waar Seat's CEO Luca de Meo, Volkswagen Groep China President Jochem Heizmann en JAC President An Jin simultaan een krabbel zetten. Ook Bondskanselier Angela Merkel en Li Keqiang, Minister President van China, waren daarbij aanwezig.